Festivalul bujorilor la Zau de Câmpie

Data: 15 Aprilie 2026

S-a deschis sezonul de vizitare în Rezervaţia de Bujori de Stepă (Paeonia tenuifolia) de la Zau de Câmpie, minunatele flori de un roşu aprins putând fi admirate în fiecare zi, în intervalul orar 9:00-19:00. Vizitatorii sunt rugaţi de Ciprian Cenan, custodele rezervaţiei, „să respecte zona, indicatoarele din rezervaţie, mai ales cel cu circulaţia pe potecă”. Anul acesta, cea de-a III-a ediţie a Festivalului Bujorului la Castel se va desfăşura în perioada 25-26 aprilie. Bujorii de Stepă de la Zau de Câmpie înfloresc în perioada aprilie - mai, în funcţie de temperatură, şi rămân înfloriţi doar şapte zile, iar rezervaţia este unică în Europa. (O.N.)

