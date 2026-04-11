Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Festivalul bujorilor la Zau de Câmpie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 15 Aprilie 2026

S-a deschis sezonul de vizitare în Rezervaţia de Bujori de Stepă (Paeonia tenuifolia) de la Zau de Câmpie, minunatele flori de un roşu aprins putând fi admirate în fiecare zi, în intervalul orar 9:00-19:00. Vizitatorii sunt rugaţi de Ciprian Cenan, custodele rezervaţiei, „să respecte zona, indicatoarele din rezervaţie, mai ales cel cu circulaţia pe potecă”. Anul acesta, cea de-a III-a ediţie a Festivalului Bujorului la Castel se va desfăşura în perioada 25-26 aprilie. Bujorii de Stepă de la Zau de Câmpie înfloresc în perioada aprilie - mai, în funcţie de temperatură, şi rămân înfloriţi doar şapte zile, iar rezervaţia este unică în Europa. (O.N.)
 

