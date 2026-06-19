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Focar de pestă porcină în Neamț

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Data: 26 Iunie 2026

Prefectul judeţului Neamţ, Maria Apostol, a anunţat, miercuri, că a fost confirmat un focar de pestă porcină africană în Fondul cinegetic nr. 16 Neagra, gestionat de Direcţia Silvică Neamţ. Măsurile necesare pentru combaterea şi limitarea răspândirii bolii au fost decise ieri, în şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor, iar localităţile vizate sunt oraşul Bicaz şi comunele Tarcău, Taşca, Pângăraţi, Hangu şi Alexandru cel Bun. (C.Z.)

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