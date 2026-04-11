România are unul dintre cele mai pronunţate profiluri agricole din Uniunea Europeană, însă sectorul este caracterizat de un număr mare de ferme foarte mici, necompetitive. Totuşi, transformarea structurală
Fonduri pentru panouri solare în sectorul alimentar
Fermierii și antreprenorii români din sectorul alimentar vor putea accesa fonduri europene pentru a-și instala panouri solare cu sau fără stocare, pentru consumul propriu al afacerii, scrie startupcafe.ro. Potrivit proiectului de ghid lansat în dezbatere publică, schema de energie 2026 va avea un buget total de 200 de milioane de euro, iar solicitanţii ar putea primi până la 20 de milioane de euro fiecare. În cadrul schemei de ajutor, beneficiarul poate depune mai multe proiecte, dacă investițiile vizează locuri de producție diferite, însă în limita sumei de 20 de milioane de euro per beneficiar. (O.N.)