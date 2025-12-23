În 2025, criticile Statelor Unite şi atacurile hibride ale Moscovei împotriva Uniunii Europene au pus blocul comunitar într-o poziţie de slăbiciune şi irelevanţă. Trezită într-o nouă realitate, Europa a
Formalități suplimentare la intrarea în SUA
Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor măsuri ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE.
Noua regulă afectează toţi cetăţenii străini, inclusiv cei cu „carte verde”, rezidenţii și lucrătorii temporari, minorii şi vârstnicii. Potrivit DHS, sistemul va permite identificarea mai precisă a străinilor care solicită intrarea în SUA şi verificarea plecării acestora din țară. (C.Z.)