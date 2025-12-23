Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Formalități suplimentare la intrarea în SUA

Data: 29 Decembrie 2025
Data: 29 Decembrie 2025

Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor măsuri ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE. 

Noua regulă afectează toţi cetăţenii străini, inclusiv cei cu „carte verde”, rezidenţii și lucrătorii temporari, minorii şi vârstnicii. Potrivit DHS, sistemul va permite identificarea mai precisă a străinilor care solicită intrarea în SUA şi verificarea plecării acestora din țară. (C.Z.)

 

