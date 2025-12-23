Formalități suplimentare la intrarea în SUA

Data: 29 Decembrie 2025

Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor măsuri ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE.

Noua regulă afectează toţi cetăţenii străini, inclusiv cei cu „carte verde”, rezidenţii și lucrătorii temporari, minorii şi vârstnicii. Potrivit DHS, sistemul va permite identificarea mai precisă a străinilor care solicită intrarea în SUA şi verificarea plecării acestora din țară. (C.Z.)