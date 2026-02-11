Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să accelereze reformele pentru relansarea competitivității economice a blocului comunitar, într-un context marcat de presiuni din partea
Franța: nouă strategie pentru alimentație
Guvernul francez a decis să recomande o „limitare a consumului de carne şi mezeluri”, în loc de o reducere așa cum propunea inițial, în „Strategia pentru Alimentaţie, Nutriţie şi Climă”, document comun al ministerelor Agriculturii, Tranziţiei Ecologice şi Sănătăţii, publicat zilele trecute cu o întârziere de peste doi ani, potrivit AFP. Noua strategie vizează „o creştere a consumului de fructe, legume, leguminoase, nuci şi cereale integrale, un consum suficient şi limitat de peşte şi produse lactate, o limitare a consumului de carne şi mezeluri şi o reducere a consumului de carne importată”. (C.Z.)