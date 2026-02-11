Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Franța: nouă strategie pentru alimentație

Franța: nouă strategie pentru alimentație

Actualitate socială
Data: 16 Feb 2026

Guvernul francez a decis să recomande o „limitare a consumului de carne şi mezeluri”, în loc de o reducere așa cum propunea inițial, în „Strategia pentru Alimentaţie, Nutriţie şi Climă”, document comun al ministerelor Agriculturii, Tranziţiei Ecologice şi Sănătăţii, publicat zilele trecute cu o întârziere de peste doi ani, potrivit AFP. Noua strategie vizează „o creştere a consumului de fructe, legume, leguminoase, nuci şi cereale integrale, un consum suficient şi limitat de peşte şi produse lactate, o limitare a consumului de carne şi mezeluri şi o reducere a consumului de carne importată”. (C.Z.)

