Frigul și bezna adâncesc suferința în Ucraina

Data: 02 Feb 2026

Populația din Ucraina trece prin cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei Rusiei din urmă cu aproape patru ani, ca urmare a atacurilor masive ale Moscovei asupra infrastructurii energetice, care au avariat centrale electrice şi sectorul gazifer, notează dpa. Loviturile au provocat întreruperi majore în aprovizionarea cu electricitate şi căldură, în special la Kiev, unde aproape jumătate din oraş a fost privat de curent şi agent termic la un moment dat, dar şi la Harkov (nord-est), Odesa (sud) şi Dnipro (centru). Autorităţile ucrainene, care fac eforturi pentru a restabili reţeaua, au deschis spaţii speciale unde locuitorii se pot încălzi şi pot avea acces la electricitate.

„Iarna este foarte dură şi ucrainenii suferă enorm. O catastrofă umanitară se anunţă acolo”, a avertizat, joi, şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, transmite AFP. UE va pune la dispoziţie Ucrainei un ajutor de 145 de milioane de euro, pentru protecţie, adăpost, hrană şi acces la apă şi servicii medicale, și a furnizat 500 de generatoare electrice, a anunţat Comisia Europeană.

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut telefonic lui Vladimir Putin să nu mai bombardeze Kievul sau alte localităţi ucrainene timp de o săptămână din cauza „frigului extraordinar” aşteptat în următoarele zile, asigurând că liderul de la Kremlin „a acceptat să facă asta”. După anunț, câteva ore mai târziu, Rusia a lansat o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei, informează EFE.

Potrivit Centrului hidrometeorologic de la Kiev, azi și mâine în Ucraina temperaturile nocturne sunt aşteptate să coboare mai jos de minus 20 de grade, în unele zone, până la minus 30 de grade. (C.Z.)