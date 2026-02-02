Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Frigul și bezna adâncesc suferința în Ucraina

Actualitate socială
Data: 02 Feb 2026

Populația din Ucraina trece prin cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei Rusiei din urmă cu aproape patru ani, ca urmare a atacurilor masive ale Moscovei asupra infrastructurii energetice, care au avariat centrale electrice şi sectorul gazifer, notează dpa. Loviturile au provocat întreruperi majore în aprovizionarea cu electricitate şi căldură, în special la Kiev, unde aproape jumătate din oraş a fost privat de curent şi agent termic la un moment dat, dar şi la Harkov (nord-est), Odesa (sud) şi Dnipro (centru). Autorităţile ucrainene, care fac eforturi pentru a restabili reţeaua, au deschis spaţii speciale unde locuitorii se pot încălzi şi pot avea acces la electricitate. 

„Iarna este foarte dură şi ucrainenii suferă enorm. O catastrofă umanitară se anunţă acolo”, a avertizat, joi, şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, transmite AFP. UE va pune la dispoziţie Ucrainei un ajutor de 145 de milioane de euro, pentru protecţie, adăpost, hrană şi acces la apă şi servicii medicale, și a furnizat 500 de generatoare electrice, a anunţat Comisia Europeană.

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut telefonic lui Vladimir Putin să nu mai bombardeze Kievul sau alte localităţi ucrainene timp de o săptămână din cauza „frigului extraordinar” aşteptat în următoarele zile, asigurând că liderul de la Kremlin „a acceptat să facă asta”. După anunț, câteva ore mai târziu, Rusia a lansat o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei, informează EFE.

Potrivit Centrului hidrometeorologic de la Kiev, azi și mâine în Ucraina temperaturile nocturne sunt aşteptate să coboare mai jos de minus 20 de grade, în unele zone, până la minus 30 de grade. (C.Z.)

