Gastronomie locală la Muzeul Satului Bănăţean

Data: 17 Aprilie 2026

Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara organizează duminică, 19 aprilie, în colaborare cu Asociaţia My Banat, evenimentul intitulat „Banat Brunch de primăvară”. Cu această ocazie, va fi promovată gastronomia tradiţională locală, „parte a patrimoniului bănăţean din mediul rural”, prin intermediul unor ateliere interactive şi a unor degustări de produse tradiţionale locale. Vizitatorii Muzeului Satului Bănăţean vor avea ocazia să deguste bucate precum mămăligă cu brânză friptă sau pâine cu ceapă şi boia şi să participe la ateliere de lemn, opincărit sau croşetat. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială