Guvernatorul BNR nu exclude un curs de peste 5 lei/euro

Data: 19 Feb 2025

Banca Naţională a României (BNR) va da mai multă flexibilitate cursului de schimb pe măsură ce tensiunea politică internă se diminuează şi încep să intre capitalurile. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus că un buget pe 2025 construit pe un curs de peste 5 lei/euro nu este un secret pentru nimeni și a admis că este posibil ca moneda națională să treacă de acest prag. În privința inflaţiei, BNR estimează că va fi de 3,8% la finalul anului 2025 şi de 3,1% la sfârşitul lui 2026.

În ultimii ani, politica Băncii Naționale a României a fost de a interveni, ori de câte ori a fost nevoie, pentru a menține stabil cursul monedei naționale, dar în condițiile determinate de piață. „Noi ne-am ţinut de curs şi l-am stabilit, cu toate că avem o politică de flotare, pentru că a fost război, pandemie, apoi războiul ăsta s-a mai apropiat de noi şi am mai fost blagosloviţi şi cu o criză energetică de toată frumuseţea, care a împins preţurile peste tot în sus. Deci, nu am ţinut secret că facem acest lucru, dar politica noastră este de flotare. Ce am reuşit? Păi am reuşit să avem cursul în continuare determinat de piaţă”, a spus luni guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Guvernatorul a subliniat că intervenţiile băncii centrale au fost în calitate de intermediar între aceasta şi Ministerul de Finanţe. „Ministerul de Finanţe, în loc să-şi vândă disponibilităţile pe care le-a luat din împrumuturi externe, din bani europeni, direct în piaţă, le ţine la Banca Naţională şi, când are nevoie, cere Băncii Naţionale să vândă o parte din aceste disponibilităţi. (…) Într-o piaţă care nu e foarte adâncă, să vinzi într-o singură zi un miliard de euro, păi mişti cursul atât cât se mişcă în ţările cu care ne comparăm (Ungaria, Polonia, Cehia), mişti cursul cu 20 de bani”, a explicat Isărescu.

Potrivit guvernatorului, în perioada următoare, cursul va fi lăsat mai liber. „Nu ştiu nici eu ce se va întâmpla cu cursul. Piaţa va determina, dar, uşor, uşor, vom da mai multă flexibilitate, pe măsură ce tensiunea politică internă se diminuează, lucrurile încep să intre în normal şi se restabileşte încrederea. O să lăsăm mai multă flexibilitate cursului, că intră multe capitaluri”, a afirmat acesta. Oficialul BNR a admis că există posibilitatea ca, anul acesta, cursul de schimb „să sară” de 5 lei/euro, însă discuțiile legate de depăşirea acestui prag ar trebui să fie mai puțin tensionate pentru că „de la 4,97 la 5 e mai puţin de 1%”.

Cu privire la inflație, rata anuală se va menţine în tendinţa descrescătoare pe tot parcursul anului curent, urmată de o stabilizare începând cu 2026. Potrivit guvernatorului, măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar vor duce la o perioadă de deficit de cerere, iar în context este important ca politica fiscală şi cea monetară să determine evitarea recesiunii. (C. Z.)