Incendii de locuință în Brașov

Incendii de locuință în Brașov

Data: 15 Ianuarie 2026

Pompierii din judeţul Braşov au intervenit luni și marți la 10 incendii de locuinţă, un număr foarte mare, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața luni într-o locuinţă cuprinsă de flăcări din Satul Nou. În acest context, pompierii bra­șoveni recomandă verificarea și curățarea periodică a sobelor și coşurilor de fum, evitarea mijloacelor de încălzire improvizate, stingerea completă a jarului înainte de culcare sau de părăsirea locuinţei. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   incendiu
