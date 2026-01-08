Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui ma
Incendii de locuință în Brașov
Pompierii din judeţul Braşov au intervenit luni și marți la 10 incendii de locuinţă, un număr foarte mare, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața luni într-o locuinţă cuprinsă de flăcări din Satul Nou. În acest context, pompierii brașoveni recomandă verificarea și curățarea periodică a sobelor și coşurilor de fum, evitarea mijloacelor de încălzire improvizate, stingerea completă a jarului înainte de culcare sau de părăsirea locuinţei. (C.Z.)