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Incendiu grav de pădure în Spania

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Data: 13 Iulie 2026

Un incendiu de pădure izbucnit joi seară în apropiere de Almeria, Andaluzia (sudul Spaniei), a făcut 12 morţi, dintre care unii au fost găsiţi în propriile vehicule, au confirmat autorităţile, scrie AFP. Spania se confruntă cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi și mai intense, care favorizează apariția incendiilor devastatoare. Cele mai grave au fost în 2025, când peste 393.000 ha de pădure au fost distruse de flăcări, conform Sistemului European de Informaţii privind Incendiile Forestiere. (C.Z.)

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