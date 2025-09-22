Italia: Închisoare pentru deepfake-uri AI

Data: 22 Septembrie 2025

Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor reprezentaţi poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare, relatează dpa.

Conform guvernului, Italia este prima ţară din UE care a stabilit un cadru juridic ce transpune orientările Uniunii privind inteligenţa artificială. Legea stabileşte principii generale şi instruieşte guvernul să elaboreze reglementări detaliate privind utilizarea AI. (C.Z.)