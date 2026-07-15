Inflația a intrat pe un trend descendent

Data: 15 Iulie 2026

După ce a atins vârful în luna mai, inflația a început să scadă spre 6%, până la final de an, apropiată de ţinta de 5,5% asumată de BNR, potrivit unei analize realizate de confederaţia patronală Concordia. Institutul Naţional de Statistică a anunțat luni că rata anuală a inflaţiei a coborât la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar alimentele cu 5,75%.

„Inflaţia din România pare să fi trecut de punctul cel mai greu. (…) Analizele Concordia arată că vârful a fost deja depăşit, iar în a doua parte a anului trendul se inversează. Cu alte cuvinte, partea grea a rămas în urmă. Scumpirile au lovit însă direct în buzunarul românilor, erodând încrederea consumatorilor şi puterea de cumpărare, cu efecte vizibile în scăderea consumului de bunuri şi servicii”, consideră confederaţia patronală, potrivit Agerpres.

Conform acesteia, serviciile rămân principalul motor al inflaţiei: la finalul lui iunie 2026, ele au contribuit cu 2,8% la rata anuală. Urmează, cu 2,3%, gazele, electricitatea şi energia termică, apoi alimentele. La acest tablou s-a adăugat, din martie, contribuția carburanţilor, pe fondul războiului din Iran.

Concordia arată că pe măsură ce se disipează efectele majorărilor de taxe şi ale scumpirii energiei şi carburanţilor, inflaţia ar trebui să coboare rapid în iulie şi august, spre 7%, ceea ce ar fi o gură de oxigen pentru economie şi pentru consumatori. „Până la finalul anului, aşteptările indică o rată anuală în jurul a 6%, apropiată de ţinta de 5,5% asumată de BNR”, subliniază analiza.

O altă constatare este că, din cauza inflației, începând din ianuarie 2025, un român cu salariul mediu a pierdut aproximativ 10% din puterea de cumpărare. Efectul se vede direct la raft: vânzările sunt pe minus faţă de anul trecut, încă din august 2025, iar declinul s-a accentuat în 2026. Mediul de afaceri resimte direct această presiune: orice companie care depinde de consumul populaţiei trece printr-o perioadă dificilă. Potrivit lui Iulian Lolea, economist şef al Concordia, printre cele mai afectate sectoare sunt cel al mobilei, comerţul, HoReCa sau imobiliarele.

„Vestea bună este că puterea de cumpărare ar trebui cel puţin să se menţină, dacă nu chiar să crească uşor. Toate aceste semnale potenţial pozitive, combinate cu deblocarea crizei politice şi implementarea unor măsuri de redresare economică, ar trebui să ofere economiei româneşti o gură de oxigen consistentă în a doua parte a lui 2026 şi la începutul lui 2027”, menţionează confe­derația patronală.

Datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică arată că în iunie 2026 inflaţia anuală a scăzut uşor până la 10,4%, iar energia electrică (+59,97%), chiriile (+43,29%) şi motorina (+28,16%) au înregistrat cele mai mari scumpiri, comparativ cu iunie 2025. (C.Z.)