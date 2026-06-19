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Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Irigații oprite în zona Păuliș, Arad

Irigații oprite în zona Păuliș, Arad

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Data: 26 Iunie 2026

Irigarea terenurilor agricole din zona Păuliş – Vladimirescu, județul Arad, nu se va putea face în următoarele două luni, din cauza lucrărilor la canalul în care este pompată apa din Mureş. Directorul Filialei Arad a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Alexandru Pantea, a declarat, pentru Agerpres, că un ultim segment de 2,7 km al canalului de 7 km din care se putea extrage apă pentru irigaţii va fi betonat, pentru ca apa să nu se mai piardă pe traseu, în solul nisipos. În anii trecuţi, alți circa 4 km au fost betonaţi prin două proiecte. (C.Z.)

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