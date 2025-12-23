Jucării mai sigure în UE

Data: 29 Decembrie 2025

Noul Regulament care consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi întărește respectarea normelor UE privind siguranţa acestora va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, urmând să fie implementat de toate țările membre până la 1 august 2030, a anunţat Comisia Europeană.

Una din măsuri prevede că toate jucăriile introduse pe piaţa UE vor avea un paşaport digital sub forma unui cod QR verificabil de auto­ritățile vamale. (C.Z.)