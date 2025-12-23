Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Jucării mai sigure în UE

Data: 29 Decembrie 2025

Noul Regulament care consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi întărește respectarea normelor UE privind siguranţa acestora va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, urmând să fie implementat de toate țările membre până la 1 august 2030, a anunţat Comisia Europeană.

Una din măsuri prevede că toate jucăriile introduse pe piaţa UE vor avea un paşaport digital sub forma unui cod QR verificabil de auto­ritățile vamale. (C.Z.)

 

