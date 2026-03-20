Lipsă de transparență privind istoricul mașinilor rulate

Data: 26 Martie 2026

România se clasează pe locul 22 din 25 de ţări în ceea ce priveşte transparenţa datelor legate de istoricul autovehiculelor second-hand importate, reiese din ediţia anuală a Indicelui de Transparenţă, prezentată într-o conferinţă de specialitate. Raportul arată că în țara noastră există o scădere a transparenţei pieţei auto determinată de un „blocaj de date” în cazul a peste 60% din autoturismele importate, segment în care probabilitatea kilometrajului modificat este de 1,5 ori mai mare decât media.

Conform studiului prezentat de platforma carVertical, care a analizat milioane de înregistrări de vehicule, România este printre țările cele mai puţin transparente în privința istoricului autoturismelor rulate importate. Anul trecut, 7,5% din totalul celor verificate aveau kilometrajul falsificat (faţă de 6,9% în 2024), iar pentru 2026 se așteaptă o rată a ma­șinilor cu modificări la kilometraj de 8,2%, „ceea ce ar marca un maxim al ultimilor patru ani”. Anul trecut, în medie, numărul de kilometri dați înapoi la maşinile second-hand din România a fost de 95.000.

„Proiectul Indexul de Transparenţă îl derulăm în fiecare an. Îl realizăm în 25 de pieţe diferite şi, practic, clasificăm sau comparăm transparenţa fiecărei pieţe de maşini second-hand în parte. Putem vedea clar că, să zicem, Europa de Est se descurcă ceva mai greu - inclusiv România. Pieţele din ­Europa de Vest sunt cu mult mai transparente. Şi aceasta este problema cu care ne confruntăm (...), pentru că foarte multe maşini second-hand călătoresc din pieţele vestice către ţările estice şi aici este locul unde informaţiile se pierd de obicei”, a spus Matas Buzelis, expert în piaţa auto din partea platformei carVertical, la un eveniment în care a fost prezentată o analiză a evoluţiei pieţei auto second-hand din România.

Potrivit specialistului, pe plan național, şase din zece maşini second-hand au un istoric cu daune. „Ceea ce le recomandăm întotdeauna utilizatorilor noştri este să se uite la severitatea daunelor, dacă informaţia este evident disponibilă”, a punctat Buzelis, potrivit Agerpres. Potrivit raportului, este evidentă și învechirea constantă a parcului auto. Vârsta medie a vehiculelor second-hand verificate a crescut de la 9,4 la 10,2 ani și este de așteptat să urce spre 11 ani, iar 60,7% dintre acestea au fost importate anul trecut din străinătate.

Expertul a mai menționat că cea mai mare problemă este faptul că țările nu fac schimb de date între ele, iar acest lucru aduce prejudicii cumpărătorilor. „Am verificat milioane de maşini second-hand, pe carVertical, şi am comparat modele identice. Vedem că, prin falsificarea kilometrajului, valoarea maşinii creşte în medie cu 14,5%. (...) Am estimat că, în 2025, cumpărătorii din România au plătit în plus 130 de milioane de euro pe maşini cu fraudă la kilometraj”, a subliniat reprezentantul platformei. (C.Z.)