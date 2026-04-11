Mai puțini proprietari, mai mulți chiriași

Ponderea proprietarilor români de locuinţe în oraşe a scăzut la 70,5%, la începutul anului 2026, de la 73% în 2025, în timp ce a crescut ponderea chiriaşilor la 15,9%, de la 11,3% anul trecut, arată un studiu realizat pentru Colliers. Deşi interesul pentru cumpărarea unei locuinţe este mai mare, 42,5%, față de 35,2% în 2025, per ansamblu, vânzările de locuinţe au scăzut cu aproximativ 20%, în primele două luni din 2026, atât în Bucureşti, cât şi la nivel naţional, arată cercetarea.

„Datele indică o schimbare reală în piaţă, nu doar un efect statistic. Presiunea se vede cel mai clar în rândul categoriilor care au oricum o capacitate financiară mai limitată, în special tinerii şi gospodăriile cu venituri mai reduse. (…) Interesul pentru achiziţie există, dar pentru o parte tot mai mare a pieţei momentul cumpărării este amânat. (…) Cumpărătorii nu se mai uită doar la preţul de achiziţie, ci tot mai mult la costul total al locuirii”, subliniază consultanţii, într-un comunicat transmis Agerpres.

Tendința de a locui cu chirie este observată mai ales în rândul populaţiei sub 35 de ani. Specialiştii remarcă faptul că, pentru multe familii tinere, locuinţa dorită rămâne teoretic de interes, dar în practică este greu de susţinut financiar fără un avans substanțial, două venituri stabile sau compromisuri privind suprafaţa, localizarea ori vechimea imobilului.