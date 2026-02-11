Institutul Național de Statistică a anunțat că în 2025 economia României a crescut cu 0,6%, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, adică a înregistrat scăderi ale PIB-ului în două trimestre
Mașini cu deficiențe în trafic
Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic în toată țara, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule și au retras 22.027 de certificate de înmatriculare; 38,5% dintre maşinile oprite au avut deficienţe tehnice majore, fiind declarate neconforme. RAR atenționează că rezultatele controalelor în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto, deoarece „echipajele mixte RAR-Poliţie opresc pentru verificare doar acele vehicule susceptibile de a prezenta defecţiuni”. (C.Z.)