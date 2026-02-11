Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mașini cu deficiențe în trafic

Actualitate socială
Data: 17 Feb 2026

Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic în toată țara, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule și au retras 22.027 de certificate de înmatriculare; 38,5% dintre maşinile oprite au avut deficienţe tehnice majore, fiind declarate neconforme. RAR atenționează că rezultatele controalelor în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto, deoarece „echipajele mixte RAR-Poliţie opresc pentru verificare doar acele vehicule susceptibile de a prezenta defecţiuni”. (C.Z.)

