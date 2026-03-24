Măsuri de calmare a prețului carburanților

Data: 24 Martie 2026

Preţurile la unele produse alimentare, în special pâine, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu 8-10% în acest an, pe fondul costurilor ridicate cu energia şi transportul, au avertizat organi­zațiile patronale din comerț și din pani­ficație. Pentru a frâna scumpirile de pe piața carburan­ților, Guvernul va declara astăzi situație de criză energetică pentru șase luni, timp în care adaosul comercial la benzină și motorină va fi limitat pe întregul lanţ economic.

„În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari de prețuri la produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie sunt coapte în cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat. La pâine, probabil până la sfârşitul anului, o să avem un 8% creştere (a prețului). Și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”, a menţionat, la o dezbatere pe tema crizei energetice, Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România. Preşedintele organizaţiei patronale Rompan, Aurel Popescu, crede în schimb că preţul pâinii va crește mai repede, cu până la 10% până la finalul lunii martie. „Noi avem 15-20% pondere a cheltuielilor energetice în total preţ de cost”, a precizat Popescu pentru Agerpres.

Potrivit preşedintelui Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, motorina va atinge pragul de 10 lei/l şi, chiar dacă se va încheia războiul din Iran, până la sfârşitul anului nu va mai coborî sub 9 lei/l. Scumpirea motorinei va avea un efect multiplicator asupra întregii economii, deoarece costurile logistice cresc, preţurile alimentelor se majorează, construcţiile devin mai scumpe, iar „acest mecanism poate adăuga 5-10% la preţurile finale ale unor bunuri şi servicii”.

Pentru a tempera tendința de scumpire a carburanţilor, Guvernul va adopta, astăzi, o ordonanţă de urgenţă prin care va fi declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau produselor petroliere. „Pe durata situaţiei de criză vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni. (...) Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică”, a precizat un comunicat al Guvernului, potrivit căruia decizia a fost luată, ieri, într-un grup de lucru convocat de premierul Ilie Bolojan. De asemenea, ministerele Finanţelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor monitoriza piaţa şi vor evalua orice alte măsuri care se impun, iar exportul intracomunitar de carburanți va fi realizat doar cu acordul Ministerului Economiei şi al celui al Energiei. (C.Z.)