Măsuri de redresare economică în Germania

Data: 06 Octombrie 2025

Prima economie a Europei va fi din nou competitivă, a promis cancelarul german Friedrich Merz după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat un pachet de măsuri de relansare economică, care vizează, printre altele, reducerea birocraţiei. „Suntem, desigur, conştienţi de problemele cu care se confruntă economia germană în acest moment, dar aspirăm să revenim la vârf. Acum mergem în Bundestag (n.r., Parlamentul Germaniei) cu nişte propuneri legislative foarte concrete”, a spus Merz, citat de Agerpres.

„Agenda de modernizare” prezentată de cancelarul Merz a definit 23 de proiecte-cheie care ar putea îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, inclusiv un serviciu centralizat de înmatriculare online a vehiculelor, o platformă care permite înfiinţarea companiilor în 24 de ore şi instrumente bazate pe inteligenţă artificială pentru a ajuta la procedurile juridice şi cele de verificare a vizelor. Totodată, procedurile de recunoaştere a calificărilor străine în profesiile medicale ar trebui accelerate şi va fi creată o agenţie digitală pentru a facilita imigrarea şi integrarea lucrătorilor calificaţi pe piaţa muncii.

Sub conducerea lui Merz, Germania a renunţat la decenii de disciplină fiscală pentru a adopta un pachet de investiţii în infrastructură şi apărare, cu o valoare de 500 miliarde de euro, menit să relanseze creşterea economică în singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.

Birocraţia excesivă costă Germania aproape 150 miliarde de euro pe an sub formă de producţie economică pierdută, spune sursa citată, astfel că reducerea cerinţelor birocratice cu 25% în următorii ani ar putea aduce economii de 16 miliarde de euro.

În această lună, Cabinetul Merz ar urma să ini­ţieze mai multe propuneri legislative pentru a le trece prin Camera superioară a Parlamentului. (O.N.)