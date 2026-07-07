Memorandum pentru deblocarea posturilor din sănătate

Data: 09 Iulie 2026

Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a transmis în circuitul guvernamental de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din unităţile sanitare publice. „Este un demers necesar pentru întărirea echipelor medicale din spitale, reducerea presiunii asupra personalului existent şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale pentru pacienţi”, precizează reprezentanţii ministerului.

Memorandumul propune ocuparea a 7.621 de posturi, în prezent vacante, dintre care: 1.910 posturi pentru medici, 2.955 posturi pentru asistenţi medicali, 2.261 posturi pentru personal auxiliar sanitar, 436 pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare, 59 pentru personal de cercetare. „Fără medici, asistenţi medicali şi personal medical suficient, spitalele nu pot funcţiona la capacitate maximă, iar presiunea asupra celor care lucrează deja în sistem devine tot mai mare”, a transmis marți ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Ministerul a elaborat memorandumul pe baza solicitărilor transmise de unităţile sanitare şi a analizei necesarului real de personal, având în vedere atât gestionarea responsabilă a resurselor publice, cât și nevoia de a asigura funcţionarea sistemului medical.

Potrivit unei analize publicate zilele trecute de Institutul Naţional de Statistică, România avea, în 2025, aproximativ 72.000 de unităţi sanitare, cu peste 2.000 mai multe faţă de 2024, dintre care 59.000 în mediul urban şi 13.000 în rural. Reţeaua sanitară dispunea de: 559 spitale (faţă de 558 în 2024); 216 unităţi care oferă servicii de internare de zi sau ambulatorii şi internare de zi (+33); peste 16.000 de cabinete de specialitate (+1.100); 17.800 de cabinete stomatologice (+331); peste 10.000 de cabinete de medicină de familie (+95). Potrivit datelor INS, în mediul urban au funcționat 6.300 de cabinete de medicină de familie comparativ cu 4.100 în rural. Unui cabinet de medicină de familie i-au revenit, în mediul rural, de 1,4 ori mai mulţi locuitori decât unuia din mediul urban. În privința cabinetelor de specialitate, în mediul urban au funcţionat 15.300, iar în rural de 14,7 ori mai puține (1.041 cabinete).

Din punct de vedere al personalului, anul trecut au profesat 77.600 de medici (+3.200 faţă de 2024); 21.400 de medici stomatologi (+100); 22.000 de asistenţi medicali cu studii superioare (+700); 160.700 de angajați cu studii medii (+2.300) şi 77.500 - personal sanitar auxiliar. Medicina de familie rămâne specialitatea cu cel mai mare număr de medici (13.227), urmată de medicina internă (3.522), ATI (3.354), pediatrie (3.289) şi cardiologie (3.076). La polul opus au fost medicina sportivă (126 medici), medicina nucleară (118) şi reabilitarea medicală (104). (C.Z.)