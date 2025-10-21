Mobilizare pentru ajutorarea sinistraților din Calea Rahovei

Data: 21 Octombrie 2025

Explozia produsă vineri în Bucu­rești, la un bloc din Calea Rahovei, a avut ca urmări trei decese, 15 persoane rănite și spitalizate, zeci de oameni rămași fără locuințe, autovehicule distruse, restricții de circulație în zonă, oprirea alimentării cu gaz la blocurile din jur. Primăria Capitalei a alocat, într-o primă etapă, 2,9 milioane de lei din fondul de urgenţă, primăriile din mai multe sectoare din București sprijină locuitorii din zonă și World Vision România gestionează contul de donații în bani pentru cei care vor să ajute persoanele afectate de tragedie.

Potrivit Primăriei Capitalei, 324 de persoane au fost evaluate şi consiliate în urma exploziei produse în blocul din Calea Rahovei, iar 82, printre care opt minori şi 21 de vârstnici, au fost cazate în şase unităţi hoteliere, patru persoane optând ulterior să locuiască la rude. Municipalitatea a precizat că, pe lângă cazare, echipele de intervenţie şi asistenţă socială au oferit şedinţe de consiliere psihologică, sprijin pentru 20 de familii în obţinerea actelor şi documentelor necesare, și informații la peste 300 de apeluri primite la linia de urgenţă. Totodată, Administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor avariate, iar proprietarii acestor vehicule vor primi abonamente gratuite la transportul public pentru 6 luni, a anunțat primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Suma de 2,9 milioane de lei alocată din fondul de urgenţă al Primăriei Generale va fi folosită pentru cazare temporară şi plata chiriilor; hrană, produse de igienă şi bunuri de strictă necesitate; consiliere psihologică; sprijin pentru reconstrucţia locuinţelor afectate, a mai informat Municipalitatea pe Facebook. Locatarii care beneficiază de cazare temporară în unităţi hoteliere vor fi ulterior relocaţi în locuinţe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spaţii, cu sprijin financiar de la autoritatea locală, iar în această săptămână va fi distribuit ajutorul financiar în valoare de 1.500 de lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă.

Primăria Capitalei roagă persoanele afectate să sune în continuare la numerele 021.9524 şi 021.314.23.15 pentru orice necesitate și menționează că partenerii din societatea civilă acționează, la rândul lor, pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice. Astfel, World Vision România gestionează contul de donaţii: RO24CITI0000000825024433. Se pot transfera bani cu menţiunea: Fond de urgenţă - Rahova, iar sumele colectate vor ajuta familiile afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal. De asemenea, Crucea Roşie, Salvaţi Copiii, Asociaţia Carusel, Habitat for Humanity şi alte ONG-uri oferă ajutor material, emoţional şi educaţional.

În același timp, Primăria Sectorului 5, pe raza căreia s-a produs explozia, a alocat 6 milioane de lei pentru persoanele afectate și atenționează că nu a deschis conturi de donaţii, nu solicită bani de la persoane prin SMS, e-mail sau alte mijloace. (C.Z.)