Modificări privind accesul la plățile directe

Data: 06 Feb 2026

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului la plăţile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definiţiilor şi adaptarea ecoschemelor la realităţile din teren, în conformitate cu ultimele modificări ale Planului Strategic PAC 2023-2027.

Printre principalele prevederi ale propunerii pentru modificarea Ordinului nr. 106/2024, care stabileşte cadrul naţional de implementare a plăţilor directe finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă, se numără stabilirea perioadei de depunere a cererilor de plată pentru campania 2026 între 16 martie și 5 iunie; la capitolul activitate agricolă se introduce explicit posibilitatea de paludicultură (agricultură practicată pe soluri umede sau turbării) în scop furajer și se precizează norme de pășunat obligatorii pentru pajiști permanente și activi­tăți minime pe terenul arabil: cosit/ discuit/erbicidare cel puțin o dată pe an. Terenurile pârloagă au un termen minim de 6 luni (martie-august) și maxim de 4 ani consecutivi pe ace­lași amplasament (inclusiv dacă se schimbă utilizatorul). La dimensiuni se men­țin sau clarifică pragurile: exploa­tație - minim 1 ha (majoritatea schemelor), parcelă - minim 0,3 ha, culturi permanente - minim 0,1 ha, sere/solarii - minim 0,03 ha.

De asemenea, proiectul urmăreşte revizuirea mai multor eco­scheme, în sensul reducerii sarcinii administrative şi extinderii accesului la sprijin, actualizarea regulilor privind sprijinul cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic şi extinderea listei culturilor eligibile în sectorul fructelor. „Ne propunem reguli mai clare, mai simple şi mai uşor de aplicat, astfel încât sprijinul european să ajungă efectiv la fermieri”, a declarat ministrul Florin Barbu, potrivit Agerpres. Proiectul poate fi consultat pe site-ul MADR, la secţiunea „Transparenţă decizională”, subsecţiunea „Proiecte de acte normative”.

Un alt anunț pe care l-a făcut ministerul în această săptămână se referă la exceptarea de la controalele şi sancţiunile aferente normelor de condiţionalitate aplicabile fermierilor care exploatează până la 10 ha şi beneficiază de plăţi directe sau intervenţii pentru dezvoltare rurală şi celor cu maximum 30 ha, în cazul aplicării standardului GAEC 7 referitor la rotaţia culturilor. Totodată, fermele ecologice certificate, inclusiv cele aflate în conversie, vor fi considerate automat conforme cu standardele GAEC 1, 3, 4, 5, 6 şi 7, fiind astfel scutite de controale și proceduri administrative. Măsurile fac parte dintr-un pachet de modificări privind normele de condiţionalitate, aplicabile din 2026, care urmează să fie transmise Comisiei Europene prin procedura de notificare. (C.Z.)