Noi amendamente în reforma sectorului bugetar

Data: 18 Feb 2026

Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică au fost finalizate şi vor fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu câteva amendamente care privesc apărarea, ordinea publică, educaţia, sănătatea şi cultura, au stabilit liderii celor patru partide ale coaliţiei de guvernare şi ai grupului minorităţilor naţionale, potrivit unei informări transmise la finalul şedinţei pe care au avut-o luni seară.

Amendamentele se referă la instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranţă naţională, din educaţie, din sănătate şi din cultură, care vor fi exceptate de la reducerile de personal sau de salarii cu 10% și „care vor realiza economiile prin metode ce vor fi stabilite conform specificului domeniului”. „Principiul reconfirmat este că reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%”, se arată în informare, potrivit Agerpres.

În privinţa taxelor şi impozitelor locale, coaliţia a decis „să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi”, fiind creat un grup de lucru care va propune soluţiile finale.

Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţă nu vor fi reduse cu 10%, a confirmat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. „O tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esenţială”, a scris ministrul pe Facebook. (C.Z.)