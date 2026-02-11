Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să accelereze reformele pentru relansarea competitivității economice a blocului comunitar, într-un context marcat de presiuni din partea
Noi refuzuri pentru Consiliul pentru Pace
Polonia şi Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, au anunţat cele două țări, relatează Reuters. În timp ce premierul polonez Donald Tusk a invocat „îndoieli la nivel naţional cu privire la forma consiliului”, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a motivat prin existența unei „bariere constituţionale insurmontabile” care nu permite ţării intrarea în organizaţii conduse de un singur lider. (C.Z.)