Noi refuzuri pentru Consiliul pentru Pace

Actualitate socială
Data: 16 Feb 2026

Polonia şi Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, au anunţat cele două țări, relatează Reuters. În timp ce premierul polonez Donald Tusk a invocat „îndoieli la nivel naţional cu privire la forma consiliului”, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a motivat prin existența unei „bariere constituţionale insurmontabile” care nu permite ţării intrarea în organizaţii conduse de un singur lider. (C.Z.)

