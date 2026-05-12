Noi reguli pe plajele româneşti

Data: 12 Mai 2026

Începând cu sezonul estival 2026, pe litoralul românesc se vor aplica noi reguli de organizare a spaţiului de plajă şi a accesului public, potrivit unui ghid publicat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Cel puţin 30% din suprafaţa plajei va fi la dispoziţia turiştilor care nu doresc să stea pe şezlonguri, ci direct pe nisip, iar accesul va fi mult mai facil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele vârstnice.

În şapte zone reprezentative ale litoralului românesc - Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche - se va aplica un nou set de reguli unitare pentru `organizarea spațiu­lui de plajă, accesul public și calitatea amenajărilor”.

Ghidul de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecţilor din România, a fost publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), documentul fiind parte `a unui proces mai amplu de reformă a modului în care sunt administrate plajele din România”.

„În perspectiva noilor contracte de închiriere pe 10 ani, acest document oferă repere clare pentru modul în care vor arăta și vor funcționa plajele. Analizăm inclusiv posibilitatea ca aceste principii să devină parte integrantă din contracte, astfel încât regulile să nu mai fie opționale”, a declarat, într-un comunicat, Diana Buzoianu, ministra mediului.

În ceea ce privește ocuparea, documentul stabilește `o zonă continuă de contact cu apa”, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente, pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Totodată, cel puţin 30% din suprafaţa plajei va fi la dispoziţia turiştilor care vor să stea pe prosop, direct pe nisip. `Ghidul prevede menținerea unor trasee pietonale clare și continue, fără blocaje, precum și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză într-un sistem coerent, adaptat fiecărei zone. Sunt încurajate soluții care facilitează accesul pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii sau vârstnici”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte amenajările, toate construcţiile trebuie să aibă caracter temporar, `să fie demontabile și reversibile”, realizate din materiale precum lemn tratat, metal, textile naturale. Sursa citată subliniază că sunt permise doar dotările strict necesare funcționării, respectiv dușuri, cabine, puncte de prim-ajutor, salvamar sau structuri ușoare pentru servicii de plajă.

La începutul lunii mai a debutat programul `Litoralul pentru toţi” în cadrul căruia s-au înscris aproximativ o sută de hoteluri şi agenţii, vacanţele în perioada 3 mai - 20 iunie fiind mai ieftine cu până la 50% decât în plin sezon. (O.N.)