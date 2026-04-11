Ponderea proprietarilor români de locuinţe în oraşe a scăzut la 70,5%, la începutul anului 2026, de la 73% în 2025, în timp ce a crescut ponderea chiriaşilor la 15,9%, de la 11,3% anul trecut, arată un studiu
Noi reguli pentru lucrătorii străini
Guvernul va schimba legislaţia cu privire la procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România. Potrivit ministrului economiei, Irineu Darău, sistemul va fi simplificat şi reorganizat, „astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii”. Toate procedurile vor fi gestionate prin intermediul platformei WorkinRomania.gov.ro, ce va fi lansată odată cu adoptarea noii legislaţii. „Vom avea reguli stricte pentru agenţiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea”, a subliniat ministrul. (O.N.)