Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Noi reguli pentru lucrătorii străini

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 16 Aprilie 2026

Guvernul va schimba legislaţia cu privire la procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România. Potrivit ministrului economiei, Irineu Darău, sistemul va fi simplificat şi reorganizat, „astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii”. Toate procedurile vor fi gestionate prin intermediul platformei WorkinRomania.gov.ro, ce va fi lansată odată cu adoptarea noii legislaţii. „Vom avea reguli stricte pentru agenţiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea”, a subliniat ministrul. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Economiei
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială