Noi trasee turistice în geoparcul Oltenia de sub Munte

Pentru atragerea turiştilor şi promovarea obiectivelor naturale şi culturale aflate pe teritoriul geoparcului Oltenia de sub Munte, promotorii acestuia intenţionează să realizeze o reţea de trasee turistice prin satele din zonă şi o hartă cu cele mai importante locuri care pot fi vizitate. Iniţiativa aparţine Asociaţiei Kogayon, care a făcut demersurile pentru obţinerea statutului de geoparc UNESCO pentru această zonă. Reţeaua de trasee prin satele din comuna Costeşti către cărările montane din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi din Munţii Căpăţânii este proiectată și va fi discutată în Consiliul local pentru ca în primăvară să înceapă marcarea şi semnalizarea în teren. „E vorba de 13 trasee în circuit, cu lungimi între 4 şi 18 km, cu pornire din centrul comunei. Sunt trasee de dificultate mică (…), dar greu de accesat de către vizitatorii care nu cunosc locurile”, a declarat, pentru Agerpres, reprezentantul Asociaţiei Kogayon, Florin Stoican. Ele pot fi parcurse pe jos sau cu bicicleta şi oferă turiştilor posibilitatea de a descoperi frumuseţea zonei: păduri, livezi, biserici, situri geologice şi de biodiversitate. Rutele vor fi extinse şi în satele din Horezu, Vaideeni, Bărbăteşti, Stoeneşti şi Băile Olăneşti. Geoparcul Oltenia de sub Munte se întinde pe o suprafaţă de 635 kmp, cuprinde 41 de sate și 18 arii naturale protejate, între care Parcul Naţional Buila-Vânturariţa.

