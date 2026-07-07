„Nu văd un risc de retragere a trupelor de pe Flancul estic”

Data: 09 Iulie 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat ieri, înainte de a participa la reuniunea liderilor de stat de la Summitul NATO de la Ankara, că în Declaraţia finală sunt prevăzute unitatea alianței, Articolul 5 şi legătura transatlantică. „Important este că în declaraţie se menţionează ameninţarea rusă, deci implicit Flancul estic”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

În acest context, șeful statului a afirmat că nu crede că există riscul retragerii SUA de pe Flancul estic şi a făcut referire la Summitul de la Haga din 2025, unde „a fost o încercare de reechilibrare a contribuţiilor de securitate între Statele Unite şi ceilalţi parteneri”. El a explicat că „parte din contribuţia care se cuantifică în bani este şi prezenţa trupelor americane în Europa (…). Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbeşte expres de ameninţarea rusă, eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor (americane, n.r.) de pe Flancul estic”.

Şeful statului a ajuns la Ankara marţi seară, când s-a întâlnit cu liderii aliaţi la dineul găzduit de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Tot în marja summitului, țara noastră s-a alăturat inițiativei ­Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Turciei şi Ucrainei de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi ­Rezilienţă (Defence, Security and Resilience Bank - DSRB), coordonată de Canada, și va găzdui unul dintre birourile regionale ale acesteia. Banca ar putea deveni ope­rațională în 2027, își propun ini­țiatorii. De asemenea, România a semnat la Forumul NATO pentru Industria de Apărare mai multe Memorandumuri de Înţelegere privind apărarea antidronă. (C.Z.)