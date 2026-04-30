O nouă ediție a programului Fidelis

Data: 07 Mai 2026

Ministerul Finanţelor va derula, în perioada 8-15 mai, o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani, dobânzile sunt de 6,40% (respectiv 7,40% pentru donatorii de sânge), pentru scadenţa la 4 ani - 7%, iar la 6 ani - 7,50%. La euro, dobânzile sunt: 4% pentru titlurile cu scadenţa la 3 ani, 5% la 5 ani şi 6,25% la 10 ani. (C.Z.)

