Obiectiv UE: Fără victime în accidente rutiere până în 2050

Data: 03 Noiembrie 2025

Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în direcţia atingerii obiectivului „Viziunea zero” de a reduce la jumătate numărul victimelor de pe șosele până în 2030 şi de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050, potrivit Comisiei Europene.

În medie, în 2024, au fost 45 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE. Cea mai ridicată rată a deceselor în trafic s-a înregistrat în România (78 la un milion de locuitori) şi Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) şi Danemarca (24).

Datele provizorii pentru primele şase luni din 2025 arată tendinţe mixte între statele UE. În timp ce unele ţări, cum ar fi Grecia, Cehia, România şi Slovacia, dau semnale pozitive, cu scăderea numărului de decese, altele se confruntă cu noi provocări. Aceşti indicatori timpurii subliniază faptul că siguranţa rutieră necesită un efort susţinut. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape tendinţele şi să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor din domeniul rutier.

„Deşi aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii şi comunităţi îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure”, a afirmat comisarul pentru transport, Apostolos Tzitzikostas. (C.Z.)