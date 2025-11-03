Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Obiectiv UE: Fără victime în accidente rutiere până în 2050

Obiectiv UE: Fără victime în accidente rutiere până în 2050

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Noiembrie 2025

Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în direcţia atingerii obiectivului „Viziunea zero” de a reduce la jumătate numărul victimelor de pe șosele până în 2030 şi de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050, potrivit Comisiei Europene.

În medie, în 2024, au fost 45 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE. Cea mai ridicată rată a deceselor în trafic s-a înregistrat în România (78 la un milion de locuitori) şi Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) şi Danemarca (24).

Datele provizorii pentru primele şase luni din 2025 arată tendinţe mixte între statele UE. În timp ce unele ţări, cum ar fi Grecia, Cehia, România şi Slovacia, dau semnale pozitive, cu scăderea numărului de decese, altele se confruntă cu noi provocări. Aceşti indicatori timpurii subliniază faptul că siguranţa rutieră necesită un efort susţinut. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape tendinţele şi să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor din domeniul rutier.

„Deşi aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii şi comunităţi îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure”, a afirmat comisarul pentru transport, Apostolos Tzitzikostas. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   accident
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială