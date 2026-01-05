ONU, în căutarea următorului secretar general

Membrii Consiliului de Securitate au început selecţia, care va avea loc „până la sfârşitul lunii iulie”, pentru numirea viitorului secretar general al ONU pentru un mandat de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit AFP. Procesul de selecţie a fost lansat oficial la sfârşitul lui noiembrie 2025, odată cu apelul la candidaturi pentru funcția ocupată acum de António Guterres (Portugalia), al cărui mandat se încheie la 31 decembrie 2026, notează AFP. Între condițiile de selecţie sunt precizate: „cele mai înalte standarde de eficienţă, competenţă şi integritate, un angajament ferm faţă de scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite”, o vastă experienţă în relaţiile internaţionale, dar şi solide abilităţi diplomatice şi lingvistice. Argentina a anunţat oficial candidatura lui Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, potrivit Agerpres. Printre potenţialii candidaţi se numără şi femei, între care: fosta preşedintă chiliană Michelle Bachelet; costaricana Rebeca Grynspan, şefa Agenţiei ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare; Mia Mottley, prim-ministrul Barbados; Jacinda Ardern, fost prim-ministru al Noii Zeelande. Fiecare potenţial candidat trebuie să fie nominalizat oficial de către un stat sau un grup de state, prezentându-şi viziunea şi sursele de finanţare.