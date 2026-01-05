Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială ONU, în căutarea următorului secretar general

ONU, în căutarea următorului secretar general

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 08 Ianuarie 2026

Membrii Consiliului de Securitate au început selecţia, care va avea loc „până la sfârşitul lunii iulie”, pentru numirea viitorului secretar general al ONU pentru un mandat de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit AFP. Procesul de selecţie a fost lansat oficial la sfârşitul lui noiembrie 2025, odată cu apelul la candidaturi pentru funcția ocupată acum de António Guterres (Portugalia), al cărui mandat se încheie la 31 decembrie 2026, notează AFP. Între condițiile de selecţie sunt precizate: „cele mai înalte standarde de eficienţă, competenţă şi integritate, un angajament ferm faţă de scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite”, o vastă experienţă în relaţiile internaţionale, dar şi solide abilităţi diplomatice şi lingvistice. Argentina a anunţat oficial candidatura lui Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, potrivit Agerpres. Printre potenţialii candidaţi se numără şi femei, între care: fosta preşedintă chiliană Michelle Bachelet; costaricana Rebeca Grynspan, şefa Agenţiei ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare; Mia Mottley, prim-ministrul Barbados; Jacinda Ardern, fost prim-ministru al Noii Zeelande. Fiecare potenţial candidat trebuie să fie nominalizat oficial de către un stat sau un grup de state, prezentându-şi viziunea şi sursele de finanţare.

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială