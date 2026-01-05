Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială ONU își reduce planul umanitar pentru 2026

ONU își reduce planul umanitar pentru 2026

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 05 Ianuarie 2026

Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Orga­ni­zația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni, potrivit AFP. Aproximativ 240 de milioane de oameni, victime ale războaielor, epidemiilor, cutremurelor sau inun­da­țiilor, au nevoie de asistenţă, după cum arată planul pentru 2026 al ONU.

Deși inițial plănuia un buget de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta 135 de milioane de oameni din Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, Rep. Dem. Congo şi Ucraina, ca urmare a diminuării ajutorului american, ONU l-a micșorat la 23 de miliarde de dolari pentru 87 de milioane de persoane vulnerabile. Acest plan „hiperpriorizat” este „bazat pe alegeri de viaţă şi de moarte imposibile”, a spus Tom Fletcher, şeful Oficiului ONU de coordonare a acţiunilor umanitare. În fruntea listei crizelor prioritare în 2026 se află Gaza şi Cisiordania, pentru care ONU solicită 4,1 miliarde de dolari pentru 3 milioane de oameni, şi Sudanul (2,9 miliarde de dolari pentru 20 de milioane de oameni).

Conform ONU, Statele Unite au rămas principalul donator mondial în 2025, dar cu o scădere majoră: 2,7 miliarde, comparativ cu 11 miliarde în 2024. 

