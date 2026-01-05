ONU își reduce planul umanitar pentru 2026

Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Orga­ni­zația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni, potrivit AFP. Aproximativ 240 de milioane de oameni, victime ale războaielor, epidemiilor, cutremurelor sau inun­da­țiilor, au nevoie de asistenţă, după cum arată planul pentru 2026 al ONU.

Deși inițial plănuia un buget de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta 135 de milioane de oameni din Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, Rep. Dem. Congo şi Ucraina, ca urmare a diminuării ajutorului american, ONU l-a micșorat la 23 de miliarde de dolari pentru 87 de milioane de persoane vulnerabile. Acest plan „hiperpriorizat” este „bazat pe alegeri de viaţă şi de moarte imposibile”, a spus Tom Fletcher, şeful Oficiului ONU de coordonare a acţiunilor umanitare. În fruntea listei crizelor prioritare în 2026 se află Gaza şi Cisiordania, pentru care ONU solicită 4,1 miliarde de dolari pentru 3 milioane de oameni, şi Sudanul (2,9 miliarde de dolari pentru 20 de milioane de oameni).

Conform ONU, Statele Unite au rămas principalul donator mondial în 2025, dar cu o scădere majoră: 2,7 miliarde, comparativ cu 11 miliarde în 2024.