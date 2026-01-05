Statele Unite l-au capturat sâmbătă pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro printr-un atac-surpriză desfășurat de armata americană la Caracas. Maduro și soția sa se află acum la un centru de detenție din New
ONU își reduce planul umanitar pentru 2026
Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Organizația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni, potrivit AFP. Aproximativ 240 de milioane de oameni, victime ale războaielor, epidemiilor, cutremurelor sau inundațiilor, au nevoie de asistenţă, după cum arată planul pentru 2026 al ONU.
Deși inițial plănuia un buget de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta 135 de milioane de oameni din Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, Rep. Dem. Congo şi Ucraina, ca urmare a diminuării ajutorului american, ONU l-a micșorat la 23 de miliarde de dolari pentru 87 de milioane de persoane vulnerabile. Acest plan „hiperpriorizat” este „bazat pe alegeri de viaţă şi de moarte imposibile”, a spus Tom Fletcher, şeful Oficiului ONU de coordonare a acţiunilor umanitare. În fruntea listei crizelor prioritare în 2026 se află Gaza şi Cisiordania, pentru care ONU solicită 4,1 miliarde de dolari pentru 3 milioane de oameni, şi Sudanul (2,9 miliarde de dolari pentru 20 de milioane de oameni).
Conform ONU, Statele Unite au rămas principalul donator mondial în 2025, dar cu o scădere majoră: 2,7 miliarde, comparativ cu 11 miliarde în 2024.