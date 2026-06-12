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Pagube create de animalele sălbatice

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Data: 19 Iunie 2026

Peste 30 de fermieri din judeţul Alba, însoţiţi de primarii din Zlatna, Ighiu, Întregalde, Râmeţ, Sântimbru şi Vinţu de Jos, au cerut miercuri preşedintelui CJ Alba, Ion Dumitrel, şi prefectului Nicolae Albu să intervină pe lângă instituţiile abilitate în vederea reducerii numărului de urși, lupi și șacali, având în vedere atacurile tot mai dese asupra turmelor de vite şi ovine. „Anual, la nivelul judeţului, pagubele produse de aceste animale sălbatice se situează la peste 200 bovine şi între 300-400 ovine”, arată fermierii și primarii într-un memoriu. (C.Z.)

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