Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Pană de curent la Berlin

Pană de curent la Berlin

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Ianuarie 2026

Peste 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului au rămas sâmbătă fără energie în urma unui incendiu care a afectat reţeaua de cabluri care face legătura cu centrala electrică Lichterfelde din zonă, a anunţat compania de electricitate Stromnetz Berlin, potrivit DPA. „Nu se ştie când va fi restabilită alimentarea cu energie”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Henrik Beuster, însă se estimează că reparațiile ar putea dura până joi, 8 ianuarie. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială