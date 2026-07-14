Perspective bune pentru cultura cartofului în acest an

Data: 17 Iulie 2026

Cultura cartofului din Harghita, județ aflat în topul marilor producători din țară, se află într-o stare bună, în ciuda secetei pedologice, potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Sectorul cartofului se confruntă cu provocări legate de creșterea costurilor de producție, schimbările climatice, lipsa sprijinului, care duc la scăderea în fiecare an a suprafețelor cultivate.

„Momentan, deşi pe hărţile agrometeorologice apare o secetă pedologică, cultura de cartof, pe toată suprafaţa judeţului Harghita, arată bine, spre foarte bine, având în vedere că temperaturile şi precipitaţiile în mici cantităţi din ultimele zile favorizează dezvoltarea cartofului şi dezvoltarea vegetativă“, a declarat directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita, Romfeld Zsolt, pentru Agerpres. Potrivit acestuia, nu au fost semnalate atacuri de mană, iar perspectivele pentru o recoltă bună rămân favorabile. În plus, temperaturile scăzute înregistrate dimineaţa sunt benefice plantațiilor: „sunt excelente pentru cultura cartofului. Cartoful, la peste 25 de grade, se opreşte din vegetaţie”, a explicat Romfeld Zsolt.

Datele statistice prezentate recent în şedinţa Colegiului Prefectural Harghita arată că suprafaţa cultivată cu cartofi în judeţ a scăzut și anul acesta, la circa 5.000 ha, faţă de 5.900 ha în 2025.

Despre provocările cu care se confruntă cultura - schimbările climatice, concurenţa la nivel european, creşterea costurilor de producţie şi lipsa unei strategii care să îi susţină pe cultivatori pe termen mediu şi lung - a vorbit și vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al agriculturii, la Simpozionul Naţional „Ziua Verde a Cartofului”, desfăşurat la Râşnov, jud. Braşov, săptămâna trecută. „Lipsa unui sprijin la un nivel adecvat a dus la un deficit al balanţei comerciale de aproape 100 de milioane de euro în acest sector”, a transmis Tanczos, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar a subliniat că producătorii de cartofi ar trebui să beneficieze de o schemă de ajutor de minimis, proiectul în acest sens aflându-se în continuare pe masa Guvernului, deși sectorul este ultimul care nu are încă un sprijin aprobat în acest an. Ministerul a propus un ajutor majorat de la 200 euro/ha la 800 euro/ha, plătibili în două tranşe, în 2026 şi în 2027.

Sectorul cartofului se află în declin, suprafețele cultivate scăzând cu mai mult de jumătate în ultimul deceniu (de la 198.500 ha în 2014 la 76.000-78.000 în 2024-2025), în timp ce producția anuală s-a redus de la 3,5 milioane t în 2014 la 1,16 milioane t în 2025. Întrucât necesarul intern (consum, procesare etc.), în jur de 2,46 milioane t anual, nu mai este acoperit de producția autohtonă, România recurge de câțiva ani la importuri masive de cartofi. (C.Z.)