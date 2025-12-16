Peste 7 milioane de cozonaci

Data: 23 Decembrie 2025

Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci pentru sărbătorile de iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, arată preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu.

Aproximativ 10% din producţia totală de cozonaci merge în această perioadă la export. (C.Z.)