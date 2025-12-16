Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 - prima jumătate a anului 2025, potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Popa, membru al
Peste 7 milioane de cozonaci
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci pentru sărbătorile de iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, arată preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu.
Aproximativ 10% din producţia totală de cozonaci merge în această perioadă la export. (C.Z.)