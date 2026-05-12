Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Peste 71% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova

Peste 71% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 12 Mai 2026

Majoritatea românilor s-ar exprima în favoarea unirii cu Republica Moldova şi doar 21,4% s-ar pronunţa împotrivă dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, arată Barometrul Informat.ro realizat de INSCOP Research. Totodată, 8,4% dintre români consideră că unirea se va realiza în următorii trei ani, 13,3% în următorii cinci ani, iar 29,3% în următorii zece ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34,7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.  Sondajul mai reliefează că 67,6% dintre respondenţi susţin că unirea cu Republica Moldova este o „datorie istorică”, iar 70,6% dintre subiecţii sondajului consideră că locuitorii din Republica Moldova sunt români „de o limbă şi de un neam cu noi, separaţi de România doar de istoria recentă”. Doar 25,5% dintre români cred că locuitorii din Republica Moldova sunt „un popor separat, cu o limbă diferită de a noastră şi cu propria lor soartă”. Remus Ştefureac, directorul Inscop Research, susţine, potrivit Agerpres, că tema unirii Republicii Moldova cu România „pare să fi depăşit zona nostalgiei istorice” şi să se fi transformat într-un „reper identitar larg acceptat în societatea românească”. Aceeaşi cercetare arată că 68,8% dintre români au „o părere foarte bună sau oarecum bună” despre activitatea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timp ce 8,1% au o părere oarecum proastă, iar 11,5% foarte proastă. În acelaşi timp, 57,5% dintre români cred că Maia Sandu contribuie „în foarte mare măsură sau în destul de mare măsură” la apropierea relaţiei dintre România şi Republica Moldova. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială