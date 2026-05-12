Peste 71% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova

Data: 12 Mai 2026

Majoritatea românilor s-ar exprima în favoarea unirii cu Republica Moldova şi doar 21,4% s-ar pronunţa împotrivă dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, arată Barometrul Informat.ro realizat de INSCOP Research. Totodată, 8,4% dintre români consideră că unirea se va realiza în următorii trei ani, 13,3% în următorii cinci ani, iar 29,3% în următorii zece ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34,7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Sondajul mai reliefează că 67,6% dintre respondenţi susţin că unirea cu Republica Moldova este o „datorie istorică”, iar 70,6% dintre subiecţii sondajului consideră că locuitorii din Republica Moldova sunt români „de o limbă şi de un neam cu noi, separaţi de România doar de istoria recentă”. Doar 25,5% dintre români cred că locuitorii din Republica Moldova sunt „un popor separat, cu o limbă diferită de a noastră şi cu propria lor soartă”. Remus Ştefureac, directorul Inscop Research, susţine, potrivit Agerpres, că tema unirii Republicii Moldova cu România „pare să fi depăşit zona nostalgiei istorice” şi să se fi transformat într-un „reper identitar larg acceptat în societatea românească”. Aceeaşi cercetare arată că 68,8% dintre români au „o părere foarte bună sau oarecum bună” despre activitatea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timp ce 8,1% au o părere oarecum proastă, iar 11,5% foarte proastă. În acelaşi timp, 57,5% dintre români cred că Maia Sandu contribuie „în foarte mare măsură sau în destul de mare măsură” la apropierea relaţiei dintre România şi Republica Moldova. (O.N.)