Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Peste 90.000 de ipoteci intabulate 

Peste 90.000 de ipoteci intabulate 

Data: 28 Ianuarie 2026

Anul trecut, la nivel național au fost intabulate peste 92.100 de ipoteci, cu 6,4% mai multe faţă de 2024, conform datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, citate de Ipotecare.ro. Cele mai multe credite cu ipotecă au fost acordate în Bucureşti, peste 27.000 (-2% față de 2024), Ilfov, 7.570 (+27,6%, cea mai mare creștere anuală), Timiş, 7.300 (+7,4%), Cluj, 6.000 (+15%), Con­stanța, 5.000 (-5,2%). Clasamentul este completat de Braşov, Iaşi, Sibiu, Bihor şi Prahova. (C.Z.)

