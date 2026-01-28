Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista investițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și
Peste 90.000 de ipoteci intabulate
Anul trecut, la nivel național au fost intabulate peste 92.100 de ipoteci, cu 6,4% mai multe faţă de 2024, conform datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, citate de Ipotecare.ro. Cele mai multe credite cu ipotecă au fost acordate în Bucureşti, peste 27.000 (-2% față de 2024), Ilfov, 7.570 (+27,6%, cea mai mare creștere anuală), Timiş, 7.300 (+7,4%), Cluj, 6.000 (+15%), Constanța, 5.000 (-5,2%). Clasamentul este completat de Braşov, Iaşi, Sibiu, Bihor şi Prahova. (C.Z.)