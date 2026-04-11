Piaţă volantă în sectorul 1 

Piaţă volantă în sectorul 1 

Data: 17 Aprilie 2026

O piaţă volantă va fi organizată, la sfârşitul acestei săptămâni, în faţa Teatrului Excelsior „Masca” din bulevardul Bucureştii Noi, informează reprezentanţii Primăriei Sectorului 1. Producătorii vor oferi spre vânzare produse tradiţionale: brânzeturi proaspete şi maturate, mezeluri pregătite după reţete moştenite, produse apicole, dulciuri de casă, fructe şi legume de sezon, produse de panificaţie, dar şi articole realizate manual. Piaţa se deschide astăzi la prânz şi rămâne activă până la ora 20:00. Sâmbătă şi duminică, piaţa volantă funcţionează în intervalul orar 9:00-20:00. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială