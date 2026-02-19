Plan de creștere a siguranței în spitale

Data: 24 Feb 2026

Săptămâna trecută, două agresiuni asupra medicilor aflaţi în exerciţiul funcţiunii - la UPU Târgu Jiu şi Spitalul Orăşenesc Borşa - au readus în atenţie vulnerabilitatea personalului din spitalele publice. În acest context, Federaţia Solidaritatea Sanitară propune spre consultare un plan de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate.

Strategia, adresată Guvernului, Ministerului Sănătăţii, Parlamentului şi instituţiilor cu atribuții în domeniu, este structurată pe opt piloni și va fi discutată la două conferinţe programate la Cluj-Napoca (27 februarie) şi Târgu Mureş (13 martie). (C.Z.)