Planul SUA pentru Groenlanda

Data: 02 Feb 2026

Într-un eseu publicat de New York Times, Jeff Landry, emisarul special al SUA pentru Groenlanda, a prezentat elementele-cheie ale acordului privind Groenlanda propus Danemarcei de Casa Albă, incluzând posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale americane şi un „dom de aur” deasupra insulei, informează dpa. Landry a scris că nu poate oferi detalii, însă „cadrul se bazează pe acordurile de apărare din 1941 şi 1951 dintre Statele Unite şi Danemarca”. (C.Z.)

