Plăți în avans ale beneficiilor sociale

Data: 10 Decembrie 2025

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună, a anunţat instituţia.

În acest sens, ANPIS a plătit luni, 8 decembrie, alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi stimulentele de inserţie. Drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturi în 12 decembrie 2025, iar prin mandat poştal în 18-24 decembrie. Alte beneficii sociale (venitul minim de incluziune, alocaţia de plasament, indemnizaţia de hrană pentru TBC sau pentru persoane cu HIV/SIDA) se vor plăti în 19 decembrie pe card sau cel târziu în 24 decembrie prin mandat poştal. (C.Z.)