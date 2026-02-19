Posibil program „Casa Verde Baterii”

Data: 24 Feb 2026

Transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenariile discutate la nivelul Ministerului Mediului, iar decizia va fi cunoscută după aprobarea Legii bugetului şi a alocării pentru Administraţia Fondului pentru Mediu, a declarat, săptămâna trecută, ministra mediului, Diana Buzoianu.

„În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte”, a spus Buzoianu. (C.Z.)