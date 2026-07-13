Posibilă escaladare a războiului din Ucraina

Data: 13 Iulie 2026

Atacurile repetate ale ucrainenilor asupra rafinăriilor de petrol, porturilor şi depozitelor din Rusia au provocat penurii severe de combustibil, aducând efectele războiului în viața de zi cu zi a milioane de ruşi și coborând rata de aprobare a lui Vladimir Putin la cel mai scăzut nivel din 2022. Succesele recente ale Ucrainei l-au înfuriat pe preșe­dintele rus care, potrivit unor surse de la Kremlin citate de Reuters, ia în calcul escaladarea conflictului.

Un fost oficial al Ministerului Apărării rus, Andrei Ilniţki, a declarat într-un articol din 29 iunie pentru ziarul Kommersant că escaladarea conflictului ar putea începe cu distrugerea a 30 de situri industriale majore din Ucraina, inclusiv o oţelărie şi portul Odesa, iar următoarea fază ar putea include atacuri asupra bazelor NATO din statele baltice şi România, precum şi asupra instalaţiilor din UE care produc drone şi rachete cu rază lungă de acţiune pentru Ucraina.

Întrebat despre articolul lui Ilniţki, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a declarat reporterilor săptămâna trecută că Rusia ar trebui să îşi consolideze propria securitate şi nu poate „închide ochii” în faţa militarizării Europei, potrivit Reuters.

Trei surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Reuters că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei i-au întărit convingerea preşedintelui rus Vladimir Putin că trebuie să continue războiul. Sursele au spus că Putin va escalada probabil conflictul în lunile următoare și că acesta a mustrat recent un grup de consilieri care sugerau un armistiţiu de-a lungul liniilor frontului actuale. „Rusia este pregătită pentru o încheiere paşnică (a războiului), dar are suficientă capacitate pentru a acţiona independent şi a continua operaţiunea militară specială”, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la solicitarea Reuters.

La aceeași solicitare adresată de Reuters biroului lui Zelenski, un oficial ucrainean de rang înalt a răspuns că rapoartele serviciilor de informaţii ale Kievului din ultimele luni reflectă faptul că Putin se pregăteşte pentru noi paşi în război, mai degrabă decât pentru pace, vizând inclusiv noi operaţiuni în Ucraina sau un posibil atac asupra unei alte ţări europene.

Un astfel de pas ar risca să atragă Rusia într-o confruntare directă cu alianţa nord-atlantică, testând articolul 5 al NATO conform căruia un atac asupra unei naţiuni membre constituie un atac asupra tuturor. Rusia ar putea încerca să producă tensiuni în interiorul NATO cu atacuri izolate, comparabile cu recentul incident cu drone ruseşti asupra României, potrivit lui Jack Watling de la Royal United Services Institute (RUSI), un think tank de apărare şi securitate din Londra. „Ruşii nu ar viza un război cu NATO. Dar (un atac, n.r.) ar putea fi folosit pentru a diviza NATO cu privire la modul în care ar trebui să răspundă”, a spus Watling. (C.Z.)