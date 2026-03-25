Posibile efecte nedorite ale limitării adaosului la carburanți

Data: 25 Martie 2026

Măsurile Guvernului de limitare a adaosului comercial practicat de producătorii, importatorii, distribuitorii și comercianții de benzină sau motorină nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă vor tempera creşterea preţurilor, a dat asigurări ministrul energiei, Bogdan Ivan. Unii experți consideră că plafonarea marjelor va duce la eroziunea lentă a ofertei pe piața carbu­ranților și va crește riscul de penurie.

Ministerul Energiei a publicat luni seară proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial la 50% din media adaosului din ultimele 12 luni, pe tot lanţul economic din sectorul carburanților. Iniţiatorii precizează că adaosul comercial este diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie, respectiv de achiziţie. Proiectul statuează că exportul produselor petroliere se va face doar cu acordul ministerelor Economiei şi Energiei, iar nerespectarea acestei condiții se sancţionează cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri.

Măsurile adoptate ieri de Guvern au fost propuse „în urma consultării şi cu piaţa şi cu specialiştii din domeniu. Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral şocul pertur­ba­țiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creştere”, a declarat luni seară ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Soluția găsită de Executiv a atras deja critici. Într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, Asociaţia Energia Inteligentă consideră că, în forma sa actuală, actul normativ „nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor şi nu va genera efectele pozitive anticipate asupra preţurilor la carburanţi”. Asociația arată că marja comercială nu este profitul final al distribuitorilor, ci diferenţa brută dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare. În România, marja brută tipică în 2025 a fost de 10-70 bani/l (1-7% din preţul final), iar profitul real este extrem de mic, în unele cazuri de 2-30 bani/l. Astfel, aplicând scenariul propus de autorităţi, reducerea marjei la 50% ar transforma profitul în pierdere, iar „capitalul fuge de unde nu e profit”. Ca urmare, imediat după plafonare, un importator va face „trei lucruri: reduce volumele şi aduce doar strictul necesar, elimină riscul şi nu mai face importuri speculative şi selectează piaţa prin prioritizarea ţărilor mai profitabile. Drept urmare, oferta nu dispare imediat, dar dispare excesul. Oferta dispare în câteva luni”, a explicat președintele AEI, Dumitru Chisă­liță, potrivit Agerpres. El a adăugat că România depinde de importurile de motorină, iar dacă ele scad cu 10-20% la aceeași cerere, pot apărea tensiuni în lanţul de aprovizionare şi lipsuri temporare. (C.Z.)