Posturi libere în instituții

Data: 17 Feb 2026

Instituţiile publice au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, în creştere cu aproape 60% faţă de perioada similară din 2025, potrivit platformei eJobs. Capitala concentrează cele mai multe astfel de poziţii (255), iar, spre deosebire de cele din mediul privat, anunţurile din sectorul public nu afişează salariul oferit. Pentru cea mai mare parte a acestor locuri de muncă sunt căutaţi candidaţi cu nivel mediu de pregătire, care să lucreze ca şoferi, şefi de serviciu, îngrijitori, muncitori calificaţi, personal medical sau referenţi. (C.Z.)

