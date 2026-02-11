Posturi libere în instituții

Institutul Național de Statistică a anunțat că în 2025 economia României a crescut cu 0,6%, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, adică a înregistrat scăderi ale PIB-ului în două trimestre
Instituţiile publice au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, în creştere cu aproape 60% faţă de perioada similară din 2025, potrivit platformei eJobs. Capitala concentrează cele mai multe astfel de poziţii (255), iar, spre deosebire de cele din mediul privat, anunţurile din sectorul public nu afişează salariul oferit. Pentru cea mai mare parte a acestor locuri de muncă sunt căutaţi candidaţi cu nivel mediu de pregătire, care să lucreze ca şoferi, şefi de serviciu, îngrijitori, muncitori calificaţi, personal medical sau referenţi. (C.Z.)