Pregătiri pentru aducerea Luminii sfinte de la Ierusalim

Pregătiri pentru aducerea Luminii sfinte de la Ierusalim

Data: 26 Martie 2026

Autoritățile israeliene fac „toate demersurile” pentru aducerea Luminii sfinte de Paşte de la Ierusalim la Bucureşti, în ciuda provocărilor de securitate generate de conflictul din Orientul Mijlociu, a transmis Ambasada Israelului din România. „Pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfăşurare. (...) Ambasada României în Israel, precum şi Ministerul Afacerilor Externe al României au fost informate cu privire la aceste demersuri”, a arătat, pe Facebook, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, reafirmând totodată angajamentul ferm al țării sale faţă de protejarea locurilor sfinte şi garantarea libertăţii religioase pentru toate comunităţile. (C.Z.)

