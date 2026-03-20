Prețuri la carnea de miel în Bistrița-Năsăud

Data: 27 Martie 2026

Crescătorii de ovine din judeţul Bistriţa-Năsăud au majorat preţul cărnii de miel faţă de anul trecut, kilogramul urmând să coste 25 de lei în viu şi 50 de lei la carcasă, potrivit datelor prezentate, în şedinţa Colegiului Prefectural, de către şeful Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ioan Bogolin. În 2025, preţul pe kilogram în viu a fost de 18-20 de lei.

„Preţul pentru cumpărător este mare, în jur de 25 de lei în viu (pe kilogram - n.r.), pentru vânzător zic că este mic. Carcasa, probabil undeva la 50 de lei, la nivel de producător, nu ştiu cum va fi în unităţile de comercializare”, a declarat Ioan Bogolin, potrivit Agerpres. În judeţ funcţionează trei abatoare autorizate, care, de anul trecut, înregistrează o creştere a solicitărilor la miei.

La Pitești, primăria pune la dispoziția producătorilor, între 3 și 11 aprilie, spații amenajate pentru comercializarea mieilor în trei pieţe agroalimentare: Calea Bucureşti (Ceair), Găvana şi Smârdan, a anunţat administraţia locală. Producătorii interesaţi să vândă în aceste piețe trebuie să se înscrie până la 30 martie, prin intermediul societăţii Salpitflor Green a primăriei, și să deţină, printre altele, atestat de producător, carnet de comercializare, certificat de înregistrare, carnet de sănătate, certificat sanitar-veterinar.

În Dolj, autoritățile sanitare veterinare vor desfăşura în perioada următoare controale la carne, ouă, lapte sau peşte, cu scopul de a garanta siguranţa produselor. Potrivit directorului DSVSA Dolj, Mihai Baroga, transporturile de animale vor fi atent verificate, iar carnea de miel va putea fi vândută doar însoţită de certificat sanitar-veterinar şi marcată corespunzător. (C.Z.)