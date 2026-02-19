Prima reuniune a Consiliului pentru Pace

Data: 23 Feb 2026

Creat pentru a ajuta la reconstrucţia Gaza şi apoi extins la misiunea mai amplă de soluţionare a conflictelor, Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump a avut joi prima sa reuniune în Washington, relatează AFP. Au participat 47 de state, dintre care numai unele membre ale boardului.

În discursul ținut în deschidere, Trump a spus că SUA vor susține cu 10 miliarde de dolari activitatea Consiliului, iar alte țări cu peste 7 miliarde. „Sunt bucuros să anunţ că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrein, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan şi Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul de ajutor”, a spus liderul american.

România, care nu este membru al organismului, dar a participat în calitate de observator, reprezentată de președintele Nicușor Dan, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini în principal umanitar populația din Fâșia Gaza. În intervenția sa, Nicușor Dan a explicat că România poate creşte numărul zborurilor de evacuare pentru 1.000 de copii bolnavi din enclavă. Totodată, statul român se oferă să ajute la reconstruirea sistemului pentru situaţii de urgenţă și a unor instituții, să acorde burse studenţilor palestinieni, să susțină refacerea școlilor.

Tot în cadrul reuniunii, Indonezia, Marocul, Kazahstanul, Kosovo şi Albania s-au angajat să contribuie cu efective la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF) din Gaza, iar Egiptul şi Iordania să instruiască poliţia palestiniană, informează Reuters. Anunțul a fost făcut de comandantul ISF, general-maiorul american Jasper Jeffers, care a precizat că planul pe termen lung prevede 20.000 de militari în ISF şi 12.000 de poliţişti formați. (C.Z.)