Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Procedură de achiziții pentru Canalul Siret-Bărăgan

Procedură de achiziții pentru Canalul Siret-Bărăgan

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Iulie 2026

Peste 23 km din Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan ar urma să fie executaţi în următorii doi ani după ce a fost lansată procedura de achiziţii în vederea realizării investiţiei, parte din magistrala care ar trebui să deservească zone agricole din Câmpia Română, scrie Agerpres, citând informații transmise de Ministerul Agriculturii.

Canalul Siret-Bărăgan a fost inclus în Programul Naţional de Reabilitare şi/sau Înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj. „La această dată, cu o valoare totală estimată de 330 milioane de euro, a fost lansată procedura de achiziţie publică, execuţie lucrări, în evaluare a ofertelor, pentru obiectivul de investiţii, etapa I, tronson Km 0+000 - Km 23+372”, a transmis, pentru Agerpres, Ministerul Agriculturii. Instituția estimează că semnarea contractului, cu o durată de realizare de 24 de luni, va avea loc în trimestrul trei din 2026. Lucrările vizează: priza Călimăneşti, Canalul Siret-Bărăgan, cu lungimea de 23,37 km, nodurile hidrotehnice Zăbrăuţi, Şuşiţa, Putna, subtraversări de râuri și de drumuri naţionale, două poduri.

Unul dintre fermierii din judeţul Buzău, Ion Enche, crede că investiţia este benefică pentru că ar pune capăt despăgubirilor cauzate de secetă. „Rezolvarea problemei apei este un obiectiv îndrăzneţ şi benefic pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, dar nu cred că se va ajunge în următorii 4-5 ani să se construiască întreaga reţea la care să se poată branşa agricultorul”, a declarat, pentru Agerpres, Enche. Aproximativ 700.000 ha de teren agricol ar putea fi irigate, în total, după realizarea canalului, precizează ministerul de resort. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură  -   Ministerul Agriculturii
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială