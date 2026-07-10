Procedură de achiziții pentru Canalul Siret-Bărăgan

Data: 10 Iulie 2026

Peste 23 km din Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan ar urma să fie executaţi în următorii doi ani după ce a fost lansată procedura de achiziţii în vederea realizării investiţiei, parte din magistrala care ar trebui să deservească zone agricole din Câmpia Română, scrie Agerpres, citând informații transmise de Ministerul Agriculturii.

Canalul Siret-Bărăgan a fost inclus în Programul Naţional de Reabilitare şi/sau Înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj. „La această dată, cu o valoare totală estimată de 330 milioane de euro, a fost lansată procedura de achiziţie publică, execuţie lucrări, în evaluare a ofertelor, pentru obiectivul de investiţii, etapa I, tronson Km 0+000 - Km 23+372”, a transmis, pentru Agerpres, Ministerul Agriculturii. Instituția estimează că semnarea contractului, cu o durată de realizare de 24 de luni, va avea loc în trimestrul trei din 2026. Lucrările vizează: priza Călimăneşti, Canalul Siret-Bărăgan, cu lungimea de 23,37 km, nodurile hidrotehnice Zăbrăuţi, Şuşiţa, Putna, subtraversări de râuri și de drumuri naţionale, două poduri.

Unul dintre fermierii din judeţul Buzău, Ion Enche, crede că investiţia este benefică pentru că ar pune capăt despăgubirilor cauzate de secetă. „Rezolvarea problemei apei este un obiectiv îndrăzneţ şi benefic pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, dar nu cred că se va ajunge în următorii 4-5 ani să se construiască întreaga reţea la care să se poată branşa agricultorul”, a declarat, pentru Agerpres, Enche. Aproximativ 700.000 ha de teren agricol ar putea fi irigate, în total, după realizarea canalului, precizează ministerul de resort. (C.Z.)